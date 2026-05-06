Грабитель забрал телефон и куртку у жителя Якутска

Прокуратура взяла под контроль проведение процессуальных проверок и расследование по шести зарегистрированным преступлениям. Среди них - имущественные махинации, уличный грабеж и серьезные нарушения на дорогах. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

В Якутске на улице Жорницкого совершен грабеж. У мужчины открыто похитили сотовый телефон и куртку, обошлось без травм. В столице также зафиксирована кража из квартиры - неизвестные вынесли золотые украшения на сумму порядка 500 тысяч рублей. Еще одна жительница города пострадала от телефонных мошенников, лишившись более 2,2 миллиона рублей. Звонок поступил якобы от сотрудника ФСБ.

В Томпонском и Чурапчинском районах республики оперативники выявили факты, связанные с незаконным оборотом оружия. В Мегино-Кангаласском районе попался водитель, который повторно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Всего за сутки задержали 10 нетрезвых водителей.

