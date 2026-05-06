Улицы 50 лет Якутии и Космонавтов в Ленске временно обесточат

Администрация Ленска со ссылкой на уведомление ЛРЭС ЗЭС ПАО «Якутскэнерго» предупредила жителей города о временных неудобствах. С 6 по 8 мая 2026 года бригадам предстоит серьезный объем работы по замене опор. Из-за этого часть жилых домов на три дня останется без привычных удобств. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Электричество будут отключать ежедневно с 09:30 до 18:00. Под ограничение попадает воздушная линия 0,4 кВ, запитанная от фидера «50 лет Якутии» комплектной трансформаторной подстанции «Звездный-4». В зону планового ремонта вошли дома по улице 50 лет Якутии - номера 24, с 27-го по 31-й, 33, с 35-го по 42-й и 45-й, а также два дома по улице Космонавтов - 45 и 46, а также строение 48.

Погода может вмешаться в намеченный график. Если в указанные дни установятся неблагоприятные условия, работы отменят. Уточнить детали и сообщить о проблемах жители могут по телефонам в Ленске: 8(41137)23-112, 22-112, 30750, а также по сотовым номерам 89294601112 и 89143073188.

