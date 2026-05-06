6 мая 2026

Взял предоплату и исчез: якутянин обманул женщину при заказе материалов для строительства дома

Евгений ПРУДКОВ
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Якутский городской суд поставил точку в деле о крупной афере со стройматериалами. На скамье подсудимых оказался 43-летний уроженец Сунтарского района. Его признали виновным в мошенничестве. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

В декабре 2024 года через мессенджер мужчина предложил потерпевшей помощь в покупке и доставке стройматериалов из Якутска в Нюрбу. Женщина поверила, заказала все необходимое для строительства частного дома и перевела 553 тысячи рублей. Получив деньги, поставщик не выполнил взятых обязательств, а растратил всю сумму на собственные нужды.

В суде подсудимый частично признал вину, объяснив срыв обязательств тем, что с 2018 года занимался перепродажей материалов и просто не справился. К моменту вынесения приговора он полностью возместил потерпевшей причиненный ущерб. От дальнейших показаний мужчина отказался. Смягчающими обстоятельствами суд посчитал наличие у подсудимого детей, добровольное возмещение вреда, признание вины, раскаяние, положительные характеристики и состояние здоровья его супруги. Отягчающих обстоятельств в деле не нашлось.

Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. Его обязали встать на учет, не менять место жительства без уведомления и регулярно являться на отметку. Приговор пока не вступил в законную силу.

