Пасхальный крестный ход пройдет в Якутске 6 мая

6 мая в Якутске состоится традиционный пасхальный крестный ход. Молитвенное шествие возглавят представители духовенства, монашествующие и активные прихожане городских храмов. Присоединиться к праздничному событию приглашают всех желающих. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Сбор участников назначен на 12:30. Колонна пройдет по центральным улицам столицы республики от Преображенского кафедрального собора, расположенного на улице Кирова, 3. Конечной точкой маршрута станет часовня Георгия Победоносца на площади Победы, что на пересечении с улицей Хабарова.

Кульминацией крестного хода станет заупокойная молитва. На площади Победы духовенство торжественно возгласит «Вечную память» воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Пасхальное ликование соединится с благодарной молитвой о тех, кто отдал жизнь за Родину.

