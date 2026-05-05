НовостиОбщество5 мая 2026 2:26

Золотодобывающая компания в Якутии вернула горному мастеру свыше миллиона рублей

Должник не торопился расставаться с деньгами
Ася РУДКИС
Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Якутии горный мастер выиграл суд у золотодобывающей компании, которая не заплатила ему по двум срочным трудовым договорам. Работник честно трудился, а деньги не получил. Тогда он пошел в суд, и тот встал на сторону работника: компанию обязали выплатить зарплату, компенсацию за задержку, моральный вред и судебные расходы. Итоговая сумма перевалила миллион рублей. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Должник не торопился расставаться с деньгами, и тогда исполнительный лист попал в руки судебных приставов Нерюнгринского района. Организации дали время на добровольное погашение долга, но золотодобытчики молчали. Тогда приставы взялись за жесткие меры: арестовали счета фирмы и запретили регистрационные действия на девять транспортных средств.

Только после этого компания полностью погасила долг перед горным мастером.

