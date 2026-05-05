В Якутии пенсионер отдал лжесотруднику Росфинмониторинга 2,5 миллиона рублей

За сутки в республике зарегистрировано одно особо тяжкое преступление, и оно касается доверчивого пожилого человека. В Якутске 70-летний пенсионер 1955 года рождения попался на удочку мошенников, которые представились сотрудниками Росфинмониторинга. Об этом сообщает «Комсомольская правда» - Якутия» со ссылкой на прокуратуру региона.

Аферисты по телефону обманом выманили у мужчины более 2,5 миллиона рублей. Теперь полиция ищет злоумышленников, заведено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Трагедия произошла и в поселке Жатай. Там мужчина 1988 года рождения выпал с балкона собственной квартиры на втором этаже. С травмами различной степени тяжести его госпитализировали врачи.

ДТП со смертельным исходом за сутки в Якутии не случилось. Но инспекторы задержали 12 водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения.

