В Олекминске пожарные потушили траву на площади 500 квадратов. Фото: МЧС Якутии

4 мая в 15:38 в пожарно-спасательную службу Олекминска поступил сигнал о возгорании на улице Яковлева. Уже через пять минут после вызова на место прибыли сотрудники республиканской пожарной охраны. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

В результате инцидента никто не пострадал, однако огонь успел распространиться по сухой траве, охватив участок размером 500 квадратных метров. Для ликвидации пожара привлекли трех человек и одну единицу техники. В настоящее время специалисты устанавливают причину возгорания, виновных лиц, а также точный размер нанесенного ущерба.

