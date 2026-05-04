Жительница Якутска добилась наказания для коллекторов за угрозы и брань Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Якутске сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов помогли местной жительнице пресечь противоправные действия со стороны микрофинансовой организации. Женщина обратилась с жалобой на то, что представители компании не только названивали ей и ее родственникам, но и сопровождали звонки откровенными угрозами, а также рассылали сообщения с использованием нецензурной лексики. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

После поступления обращения в отделение правового обеспечения приставы оперативно отреагировали на сложившуюся ситуацию. Благодаря предпринятым мерам агрессивные звонки и оскорбительные сообщения в адрес заявительницы и ее близких полностью прекратились в короткий срок. Специалисты ведомства составили протокол о нарушении законодательства, регулирующего деятельность по возврату просроченной задолженности. Соответствующая часть 1 статьи 14.57 КоАП РФ была применена к действиям организации, после чего документы передали в Арбитражный суд республики.

Микрофинансовая организация была признана виновной в нарушении прав и законных интересов физического лица при взыскании долгов. В качестве наказания компании назначили административный штраф в размере 50 тысяч рублей. Сама жительница Якутска высоко оценила профессионализм и компетентность главного специалиста отделения правового обеспечения и подготовила письменную благодарность.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru