Житель Алдана из ревности изрубил дверь бывшей, а потом упал и сломал ногу Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Алданском районе буйный ухажер устроил настоящий ужас на лестничной клетке. 33-летний мужчина увидел в мессенджере статус своей бывшей сожительницы, где она проводила время с подругой. Его переклинило. Ревнивец выпил для храбрости и отправился к женщине «поговорить». Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Сначала экс-возлюбленная вышла на крыльцо, но быстро заскочила обратно и закрылась. Мужчина пришел в ярость: начал пинать дверь ногами, дергать ручку, пока та не сломалась. Но этого показалось мало - он взял у соседней квартиры топор и нанес по несчастной двери восемь мощных ударов. Не помогло: внутрь его так и не пустили.

Успокоившись, он сел пить алкоголь прямо в подъезде. А когда собрался домой, поскользнулся на крыльце и сломал ногу. Мужчину сначала отвезли буяна в больницу, а уже оттуда - в отдел полиции.

Заведено уголовное дело за умышленное повреждение имущества.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru