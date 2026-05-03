В Саратовской области капремонту подлежат 12 больниц и поликлиник

В 2026 году в Саратовской области в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, инициированной президентом России Владимиром Путиным, запланирован капитальный ремонт 12 медицинских учреждений, включая больницы и поликлиники. Об этом сообщил телеканал «Саратов24».

На большинстве объектов подрядчики уже приступили к работам: в поликлинике 9-й городской больницы Саратова ремонтируют парапет, в Татищевской районной больнице обновляют инженерные системы - отопление, водоотведение, вентиляцию и электроснабжение, а в других медучреждениях заложены замена окон и дверей, внутренняя отделка помещений и ремонт входных групп.

Всего на модернизацию первичного звена здравоохранения выделено более одного миллиарда рублей. Программа предусматривает также установку 43 модульных фельдшерско-акушерских пунктов и приобретение 10 единиц «тяжелого» медицинского оборудования - флюорографов, маммографов, рентген аппаратов и компьютерных томографов. По словам губернатора Романа Бусаргина, это позволяет укреплять материально техническую базу больниц и поликлиник и приближать самые современные медицинские технологии к жителям региона.

