В Якутии за сутки зафиксировали два преступления и ДТП с пьяным водителем

За сутки в республике зарегистрированы 2 преступления, процессуальные проверки и расследование уголовных дел находятся на контроле прокуратуры. В г. Якутске мужчина 1982 года рождения с проникающим колото резаным ранением грудной клетки госпитализирован после нападения в доме на Маганском тракту. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Также в столице пенсионер 1956 года рождения похитил более 1,5 млн рублей путем обмана по схеме «замена домофона». ДТП со смертельным исходом не зафиксировано, однако в Вилюйске пьяный водитель 1985 года рождения, управляя автомобилем «Тойота Королла Филдер», наехал на столб; пассажир 1965 года рождения с травмами также доставлен в больницу. Задержаны 19 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения.

