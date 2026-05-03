В Якутии запущен конкурс ИИ‑проектов на 6 миллионов рублей

В Якутии стартовал конкурсный отбор проектов, использующих технологии искусственного интеллекта, общий призовой фонд которого составляет 6 миллионов рублей. По итогам экспертной оценки три лучших проекта получат 3, 2 и 1 миллион рублей соответственно. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

К участию допускаются компании, официально зарегистрированные на территории республики и ведущие исследования в сфере ИИ. Основным критерием отбора выступает способность проекта решать социально значимые проблемы Якутии и развивать ключевые отрасли экономики.

Конкурс призван дать региональным разработчикам ресурсы для тестирования идей и вывода практических решений в стадию внедрения. Прием заявок продлится до 20 мая 2026 года.

