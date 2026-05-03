В Якутске экскаватор оставил без света Промышленный округ

3 мая в Якутске произошло аварийное отключение кабельно воздушной линии 6 кВ «Кожзавод», в результате чего жители части Промышленного округа остались без электроснабжения. Причиной стало повреждение вводного кабеля экскаватором во время несогласованных земляных работ. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

В ограничении находились частично улицы 50 лет Советской Армии, 1 й и 2 й переулки Гольминка, Полины Осипенко, 1 я База, Лесозаводская и Кальвица. Ведутся восстановительные работы, электроэнергетики приступили к устранению повреждения на месте аварии. О факте происшествия уже сообщено в полицию, возбуждение возможных административных и материальных последствий будут рассматриваться в установленном порядке.

