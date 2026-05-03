В Нерюнгринском районе загорелся частный гараж в Чульмане

02 мая в 21:05 в пожарно спасательную службу Нерюнгринского района поступило сообщение о пожаре в частном гараже на ул. Десовская в п. Чульман. В считанные минуты на место вызова прибыли огнеборцы, где обнаружили открытое горение строения. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

В результате пожара огнем поврежден гараж на всей площади 15 кв. м. Погибших и пострадавших нет. Причина возгорания, виновное лицо и размер материального ущерба в настоящее время устанавливаются специалистами. На ликвидацию огня привлекались 5 человек личного состава и 1 единица техники пожарно спасательной службы.

