Мужчину с ножевым ранением в груди госпитализировали в Якутске Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Якутии держит на контроле расследование двух преступлений. По обоим фактам проводятся процессуальные проверки и возбуждены уголовные дела. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Первое происшествие случилось в Якутске. Из дома, расположенного на Маганском тракте, в больницу доставили 44-летнего мужчину с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки. Обстоятельства нападения выясняют следователи, пострадавший находится под наблюдением медиков.

Второй эпизод связан с дистанционными аферистами. В столице республики мужчину 1956 года рождения обманули по схеме с заменой домофона. Мошенники сумели убедить пожилого человека расстаться более чем с полутора миллионами рублей.

Дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом за сутки не зафиксировано, однако в Вилюйске пьяный водитель врезался в столб. Его пассажир получил травмы и был госпитализирован. Кроме того, полицейские задержали 19 водителей, севших за руль в состоянии опьянения.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru