Пожар уничтожил гараж с автомобилем в Хангаласском районе Фото: ГУ МЧС России по Якутии.

В селе Техтюр Хангаласского района вечером 2 мая загорелся частный гараж на улице 60 лет Октября. Сообщение о возгорании поступило в 18:41, и уже через шесть минут пожарные были на месте. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

К моменту прибытия первого подразделения гараж был полностью охвачен открытым пламенем. Огонь стремительно распространялся, создавая реальную угрозу соседним строениям. Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных удалось отстоять три частных жилых дома, еще один гараж и баню, находившиеся в непосредственной близости от очага.

Несмотря на все усилия, сам гараж и находившийся внутри автомобиль сгорели полностью на площади 84 квадратных метра. Сейчас дознавателям предстоит выяснить причину возгорания, установить возможное виновное лицо и подсчитать окончательный материальный ущерб. В тушении участвовали девять человек личного состава и две единицы техники.

