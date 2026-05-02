За сутки в Якутии 7 техногенных пожаров, пострадал один человек

За прошедшие сутки в Якутии чрезвычайных ситуаций не произошло, происшествий на водных объектах не зафиксировано, специалисты МЧС на ликвидации последствий ДТП не привлекались. Отмечено 7 техногенных пожаров: погибших нет, пострадал один человек, спасено 3 строения. На тушение привлекались 62 спасателя и 17 единиц техники. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Пожары были ликвидированы на сухой траве и мусоре в микрорайоне Тускул по Покровскому тракту, на ул. Некрасова и ул. Каландаришвили, а также в частном доме по ул. Северная в с. Хатассы г. Якутска и строительного мусора на ул. Авиаторов в п. Чульман Нерюнгринского района. Кроме того, МЧС потушило очаги в частном доме в с. Болугур Амгинского района и в многоквартирном доме в п. Хандыга Томпонского района, где пострадала женщина 1952 года рождения.

