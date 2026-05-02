Якутия достигла 64% оперативности тушения пожаров с помощью дронов

Беспилотники подняли эффективность тушения лесных пожаров в Якутии до рекордных 64% в 2025 году. Об этом заявил министр инноваций Петр Николаев. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Дроны расширяют зоны разведки, координируют силы на 10 пожарах. В 2024 налет — 60 часов. 39 аппаратов куплены по нацпроекту «БАС».

Создают группу для маршрутов самолетных БПЛА с Авиалесоохраной и резидентами НПЦ «Полярный» (13 компаний, полный цикл производства). Поддержка от Путина усиливает цифровизацию.

