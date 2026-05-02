28 рейсов и 152 тонны грузов: Якутия наращивает помощь участникам СВО

Заместитель министра по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики Яна Наумова на еженедельном брифинге рассказала о новых поставках техники в зону спецоперации. В территориальные опорные пункты Якутии доставлены электромотоциклы «Тимир АТ», роботизированные платформы ЯК-14, наземные дроны-камикадзе и беспилотные летательные аппараты «Хотой-15». Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Перед Днем Победы военнослужащим направили не только боевое оснащение, но и праздничные продуктовые наборы. Такие же подарки получили раненые бойцы, проходящие лечение в военных госпиталях Владивостока, Уссурийска, Хабаровска, Читы, Улан-Удэ и Санкт-Петербурга.

С начала 2026 года республика выполнила уже 28 рейсов в зону проведения спецоперации. За это время на передовую перевезено 70 единиц транспорта и более 152 тонн гуманитарных грузов и адресных посылок для военнослужащих из Якутии. Активно подключились и районы - только на этой неделе из Нерюнгринского района отправили еще две единицы автотехники и около трех тонн гуманитарки. Всю работу координирует республиканская комиссия «Вместе к Победе!», которую возглавляет глава региона Айсен Николаев.

