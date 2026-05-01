Житель Алдана украл у соседки золотые серьги, пока она мыла голову после стрижки

В Алданском районе завершено расследование уголовного дела о краже ювелирных изделий у местной жительницы. Сотрудники уголовного розыска установили причастность 38-летнего соседа потерпевшей. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Выяснилось, что женщина распивала спиртные напитки в компании мужчины, после чего попросила его подстричь ее. Когда хозяйка ушла в ванную мыть голову, подозреваемый заметил на полке шкафа золотые серьги, положил их в карман и похитил.

Спустя несколько дней он сдал украшения в ломбард за 23 800 рублей, которые потратил на свои нужды. Ущерб для потерпевшей составил более 58 тысяч рублей. Уголовное дело по статье о краже в ближайшее время будет направлено в суд.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru