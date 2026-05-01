ЗАГСы Якутии будут работать по-другому на майские праздники

Управление ЗАГС при правительстве Якутии опубликовало график работы своих отделов на длинные майские выходные 2026 года. Жителям республики стоит заранее узнать, когда можно будет прийти за справками или подать заявление, а когда учреждения будут закрыты. Режим работы отличается в зависимости от улуса и праздничных дней. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

С 1 по 3 мая полностью отдыхают сотрудники ЗАГСов в 15 районах: Аллаиховском, Абыйском, Амгинском, Булунском, Верхнеколымском, Верхоянском, Жиганском, Момском, Намском, Нюрбинском, Олекминском, Таттинском, Томпонском, Усть-Майском, Усть-Янском и Хангаласском. А вот в Якутске, Алданском, Ленском, Мирнинском, Нерюнгринском и еще 15 других улусах первый и третий мая будут выходными, зато второй мая сделали рабочим днем.

С 9 по 11 мая праздники наступят для всех без исключения: в эти три дня закрыты будут отделы ЗАГС во всех улусах и районах, а также в самом городе Якутске. После завершения праздников все подразделения начнут трудиться по своему обычному графику.

