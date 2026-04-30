Айсен Николаев поздравил жителей Якутии с 1 Мая

Глава Якутии Айсен Николаев обратился к жителям республики с теплыми словами в честь Праздника весны и труда, который отмечается 1 мая. Он назвал этот день добрым весенним праздником, который объединяет людей и показывает глубокое уважение к тем, кто работает своими руками и головой. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

По словам руководителя региона, для Якутии такая тема особенно важна, потому что республика всегда держалась на сильных людях с твердым характером - на их ответственности, мастерстве и готовности честно делать свое дело.

Айсен Николаев подчеркнул, что сегодня Якутия уверенно движется вперед, становится сильнее и запускает большие проекты, которые напрямую меняют качество жизни простых людей. Он заявил, что для него важно сохранять в обществе уважение к любому труду, к профессионализму и к связи между поколениями. Власти и дальше будут повышать престиж рабочих специальностей и создавать для сотрудников достойные и безопасные условия.

