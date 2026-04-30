График работы медучреждений на майские праздники опубликовали в Якутии

Министерство здравоохранения Якутии опубликовало график работы больниц и других медучреждений на длинные выходные. Праздники выпадают на два периода: с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая 2026 года. В эти дни привычный ритм работы поликлиник изменится, но экстренная и неотложная помощь будет доступна круглосуточно. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Что касается поликлиник, то участковые врачи (терапевты, педиатры и врачи общей практики) будут вести прием с девяти утра до четырех часов дня. Вызвать такого доктора на дом можно тоже только до шестнадцати часов. Женские консультации работают по тому же графику: с 9:00 до 16:00. Перевязочные и процедурные кабинеты функционируют по расписанию своей конкретной больницы. Справки и вызов медика на дом можно уточнить по единому номеру 122.

Взрослый травмпункт №1 на улице П. Алексеева, 64/1 работает всегда. Республиканский детский травмпункт на Сергеляхском шоссе, 4 (в Педиатрическом центре) тоже принимает маленьких пациентов днем и ночью. А вот взрослый травмпункт №2 на проспекте Михаила Николаева открыт ежедневно, но только с восьми утра до восьми вечера. Также круглосуточно оказывают неотложную помощь в офтальмологической больнице на Свердлова, 17 и, разумеется, в скорой (телефоны 03, 103 или 112). Стоматологи с острой болью будут работать по сокращенному графику: 2 и 11 мая - с 8:00 до 20:00, а в остальные праздничные дни - с 9:00 до 15:00.

