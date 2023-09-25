Фото: SakhaDay. На месте мемориала - пустой клочок земли.

Памятник ссыльным и репрессированным полякам демонтировали в Якутске, сообщает ресурс SakhaDay.

В городе Якутске исчез памятник сотням ссыльных поляков и литовцев, умерших в 1941–1947 годах. Каменный ансамбль из мемориальных плит вывезен в неизвестном направлении.

Как сообщает издание, монумент памяти поляков посвящен ссыльным XVII-XIX веков, исследователям якутской земли. Монумент, увековечивающий память сотен ссыльных поляков и литовцев, умерших в 1941-1947 гг., был установлен в Якутске в 2002 году.

Фото: SakhaDay. Каменный ансамбль из мемориальных плит вывезен в неизвестном направлении.

Судьба памятника вызывала беспокойство у главы якутского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Руслана Васильева. Сейчас на месте монумента зияют дыры в земле.