Якутия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Якутия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Якутия
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 сентября 2023 8:22

Днем 26 сентября воздух в Якутске прогреется до плюс 13 градусов

Утром местами ожидается туман
Мария МАКАРОВА
Осадков не прогнозируется. Фото: KP.RU

Осадков не прогнозируется. Фото: KP.RU

Днем 26 сентября в столице республики температура воздуха составит плюс 11-13 градусов, сообщает Якутское УГМС.

«Преимущественно без осадков, утром местами туман, ветер юго-западный 2-7 м/с. Ночью -1-3°, днем +11+13°», — говорится в прогнозе.

Сегодня днем в три часа в городе зафиксировано плюс 10 градусов, ветер 1 м/с.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.