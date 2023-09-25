Днем 26 сентября воздух в Якутске прогреется до плюс 13 градусов

Осадков не прогнозируется. Фото: KP.RU

Днем 26 сентября в столице республики температура воздуха составит плюс 11-13 градусов, сообщает Якутское УГМС.

«Преимущественно без осадков, утром местами туман, ветер юго-западный 2-7 м/с. Ночью -1-3°, днем +11+13°», — говорится в прогнозе.

Сегодня днем в три часа в городе зафиксировано плюс 10 градусов, ветер 1 м/с.

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