21-летний якутянин обвиняется в призывах к терроризму

Заведено уголовное дело по террористической статье. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

21-летний уроженец города Мирного пропагандировал в телеграме деятельность признанного террористической организацией полка «Азов»*, сообщает пресс-служба УФСБ России по Якутии.

Выяснилось, что молодой человек поддерживает антироссийскую идеологию украинских националистических вооруженных формирований и преследует идею построения независимого моноэтнического государства путем выхода Якутии из состава России и последующего ее объединения с тюркскими государствами.

В телеграме он переписывался с другими пользователями, отправляя им «материалы, направленные на формирование идеологии терроризма, допустимости осуществления действий по насильственному изменению конституционного строя РФ».

В отношении парня заведено уголовное дело по террористической статье, предъявлено обвинение в совершении публичных призывов к осуществлению террористической деятельности и пропаганде терроризма.

* Признан террористической организацией, деятельность на территории России запрещена.

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