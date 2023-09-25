В Якутске пьяный водитель совершил лобовое столкновение с погрузчиком. Пострадали двое детей

ДТП произошло на перекрестке на перекрестке улиц 50 лет Советской Армии и Рихарда Зорге. Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

В Якутске 25 сентября около 8 часов утра на перекрестке улиц 50 лет Советской Армии и Рихарда Зорге произошло ДТП с пострадавшими, сообщает пресс-служба ГИБДД Якутии.

41-летний мужчина на Toyota Succeed выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с погрузчиком SEM655D.

Пьяный водитель выехал на встречную полосу. Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

В результате аварии травмы получил водитель Toyota Succeed и его дети 8 и 16 лет. Скорая помощь доставила их в больницу для дальнейшего обследования. В момент столкновения дети и сам водитель не были пристегнуты ремнями безопасности.

Никто в машине не был пристегнут. Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

Водитель Тойоты имеет стаж вождения с 2020 года. Выяснилось, что мужчина находился в состоянии опьянения, результат проведенного освидетельствования составил 0,52 мг/л.

Водитель иномарки и двое его детей пострадали в ДТП. Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

По факту ДТП проводится проверка.

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