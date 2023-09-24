В Якутске при столкновении машин два ребенка получили травмы

ДТП произошло на перекрестке Строителей — Дзержинского. Фото: ОГИБДД МУ МВД России «Якутское»

ДТП произошло около 11 часов утра в воскресенье, 24 сентября, на перекрестке Строителей — Дзержинского, сообщает ОГИБДД МУ МВД России «Якутское».

Столкнулись Nissan Terrano и SsangYong.

Как предварительно установлено, водитель первой машины ехал по Дзержинского со стороны улицы Кальвица и при повороте налево не предоставил преимущество водителю второго автомобиля.

В машине было только одно детское кресло. Фото: ОГИБДД МУ МВД России «Якутское»

В результате ДТП травмы получили четырехлетняя девочка и шестилетний мальчик, сидевшие в Nissan. У одного из них не было детского удерживающего устройства. Но не уточняется, у кого именно.

Оба водителя были трезвы.

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