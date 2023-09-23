Утром 24 сентября ожидается небольшой дождь

Прогнозируется западный ветер 5-10 м/с. Фото: t.me/photo_yakutsk

Днем 24 сентября в столице республики температура воздуха достигнет плюс 9-11 градусов, сообщает Якутское УГМС.

«Ночью и утром небольшой дождь, ветер западный 5-10 м/с. Ночью +3+5°, днем +9+11°», — говорится в прогнозе.

Сегодня днем в три часа в городе зафиксировано плюс 8 градусов, ветер 3 м/с.

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