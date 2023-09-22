Фото: Госавтоинспекция Якутска

ГИБДД Якутска ищет свидетелей наезда на 17-летнего подростка, сообщает официальный телеграм-канал ведомства.

Сегодня, 22 сентября. ориентировочно в 13 часов дня на углу улиц Красильникова и Лермонтова произошло ДТП. Черная иномарка неустановленной модели, за рулем которой находилась женщина в возрасте около 30 лет сбила 17-летнего подростка, переходящего дорогу по пешеходному переходу. Молодой парень получил травмы.

Очевидцам, владеющим какой-либо информацией об инциденте, автомобилистам, имеющим запись видеорегистратора, просят сообщить в дежурную группу Госавтоинспекции по телефону: +7 (411) 247-35-69

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