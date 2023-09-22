В Минздраве напомнили жителям Якутии о работе медчатов для помощи пациентам

Медицинские чаты начали работу в марте. Фото: пресс-служба Минздрава Якутии

С 1 марта этого года в Якутии начали работать медицинские чаты для помощи пациентам — «Якутск. Здоровье» и «Саха. Здоровье», сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Найти медчаты можно в мессенджере Telegram. К чату «Саха. Здоровье» подключены все медорганизации, кроме тех, что территориально находятся в Якутске. Медорганизации столицы республики будут отвечать на обращения в чате «Якутск. Здоровье».

Основные вопросы, которые жители смогут решить благодаря обращениям в медчаты — это проблемы: записи к врачу, вызова врача на дом, получением льготных лекарств, нарушением этики и деонтологии, навязыванием платных услуг, отсутствием направлений на консультации и обследования, а также любые справочные вопросы и другое.

С помощью медицинских чатов люди получают ответы на интересующие их вопросы. Специалисты больниц в оперативном порядке обрабатывают все поступающие вопросы.

Написать обращение в медчаты можно ежедневно с 08:00 до 20:00, с понедельника по субботу. Вступить туда можно по следующим ссылкам:

«Якутск. Здоровье» (медорганизации в Якутске);

«Саха. Здоровье» (медорганизации в районах республики).

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