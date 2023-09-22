В Якутске завершаются работы по ремонту улицы Островского в Якутске

Остались работы по установке пешеходных ограждений и установке дорожных знаков. Фото: пресс-служба Минтранса Якутии

В Якутске капитальный ремонт улицы Островского находится на этапе завершения, сообщает пресс-служба Минтранса Якутии. На данный момент остались работы по установке пешеходных ограждений и установке дорожных знаков. Протяженность ремонтируемого участка составила 0,265 км. Подрядной организацией выступило ООО ДРСУ «Сэттэ». На объекте были обустроены: водоотведение на протяжении всей улицы с левой стороны, новое освещение, нерегулируемый пешеходный переход рядом со школой № 17 с искусственной дорожной неровностью, тротуары с двух сторон улицы, щебеночное основание дорожной одежды и два слоя асфальтобетонного покрытия. Решение обустроить разделительную полосу при помощи конструкций было принято в целях исключения дальнейших просадок асфальтобетонного покрытия дороги, так как посередине улицы проложена сеть канализации, а также для проведения ремонтных работ без демонтажа дорожного покрытия. Напомним, что в 2023 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории городского округа «город Якутск» планируется привести в нормативное состояние 29,5 км.

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