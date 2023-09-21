Более 24 тысяч жителей арктических районов Якутии воспользовались субсидированными авиабилетами

в 2023 году более 24 тысяч жителей арктических районов воспользовались льготными авиабилетами до Якутска и обратно. Фото: пресс-служба правительства республики

Более 24 тысяч жителей арктических районов воспользовались субсидированными билетами, сообщает пресс-служба правительства Якутии.

По словам чиновников регионального Минтранса, в 2023 году более 24 тысяч жителей арктических районов воспользовались льготными авиабилетами до Якутска и обратно. 17 581 билет реализован авиакомпанией «Полярные авиалинии», а еще 7 108 — авиакомпанией «Якутия».

Больше всего пассажиров летало до Батагая, Черского и Среднеколымска, а самым популярным месяцем для субсидированных полетов стал август.

Программа субсидирования местных авиаперевозок в арктические районы была расширена главой республики Айсеном Николаевым в прошлом году. Теперь субсидирование доступно всем жителей с фактической регистрацией в арктических районах круглый год.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.