В пятницу в Якутске прогнозируют кратковременный дождь. Фото: t.me/photo_yakutsk

Днем в пятницу, 22 сентября, в Якутске температура воздуха составит до +8 градусов, сообщает Якутское УГМС.

«Днем кратковременный дождь, ветер юго-западный 3-8 м/с, температура воздуха ночью 0,-2°, днем +6+8°», — говорится в прогнозе.

Сегодня в три часа дня в столице республики зафиксировали +11 градусов, ветер 3 м/с.

Фото из @photo_yakutsk.

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