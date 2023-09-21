Заболеваемость ОРВИ в Якутии превысила эпидпорог на 77,9%

Эпидпорог превышен среди возрастных групп 3-6 лет, 7-14 лет, 15 лет и старше Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным мониторинга с 11 по 17 сентября 2023 года, в Якутии зарегистрирован 7501 случай ОРВИ, что выше эпидемического порога заболеваемости по совокупному населению на 77,9%, сообщает управление Роспотребнадзора республики.

Эпидпорог превышен среди возрастных групп 3-6 лет, 7-14 лет, 15 лет и старше.

На территории региона циркулируют вирусы негриппозной этиологии — риновирусы, вирусы парагриппа, RC-вирусы, аденовирусы, бокавирусы. При этом доминируют риновирусы.

Продолжается прививочная кампания против гриппа. Это осенью планируют привить не менее 60% населения, а в группах риска — не менее 75%. По состоянию на 17 сентября, в республике в целом привит против гриппа 71 471 человек.

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