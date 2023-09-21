В четверг в Якутии пройдет премьера драмы «Лоокуут и Ньургуһун»

Кадр из фильма «Лоокуут и Ньургуһун»

В четверг, 21 сентября, в кинотеатрах Якутии состоится премьера фильма режиссера Константина Тимофеева «Лоокуут уонна Ньургуһун», снятого по одноименному произведению Тимофея Сметанина.

Как признается сам режиссер, он мечтал экранизировать эту историю любви еще с седьмого класса, когда увидел школьную постановку отрывка драмы.

«Представьте, как долго тлела во мне эта идея, и вот наступил момент премьеры. Лоокуут и Ньургуһун – это не сказка, они действительно когда-то жили в Вилюйском улусе, история их любви так впечатлила людей, что они превратились в легенду, а мы теперь сняли об этом кино. Получился добрый, добротный фильм, я очень доволен результатом», — признается Константин.

В 30-х годах эту легенду описал в своей повести Никифор Седалищев — Дьүөгэ Ааныстыырап. Позже, в 1945 году, Тимофей Сметанин написал драму, которая стала классикой якутской литературы.

Предлагаем посмотреть трейлер картины.

Фильм снят при поддержке фонда развития кино и анимации «Синет Сахавуд».

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