В Якутии школа выплатит 200 тысяч рублей за травму ученицы во время катания на горках

Девочка получила травму при катании с горок. Фото: Олег ЗОЛОТО

Школа в Усть-Янском районе выплатит 200 тысяч рублей в пользу ребенка за полученную травму, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Весной этого года классный руководитель повела учеников кататься с горок вне уроков. Она не уследила за детьми, которые привязали тюбинги друг к другу и спустились так с горки. Из-за этого одна девочка получила закрытый перелом голени, который был оценен как вред здоровью средней тяжести.

Прокурор района обратился в интересах ребенка в суд к образовательному учреждению о взыскании компенсации морального вреда.

Суд по иску прокурора взыскал с учреждения 200 тысяч рублей в пользу несовершеннолетней. Решение суда в законную силу не вступило.

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