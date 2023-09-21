Убил случайного прохожего, перепутав со знакомым. В Якутии вынесен приговор жителю Нерюнгринского района

Орудие убийства. Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Якутии

В Якутии на основании обвинительного вердикта присяжных заседателей вынесен приговор жителю Нерюнгринского района, признанному виновным в убийстве, сообщают пресс-службы прокуратуры и СУ СК РФ региона.

55-летний житель поселка Чульман вечером 9 мая 2019 года пил алкоголь со своим знакомым на рыночной площади в ожидании праздничного салюта. Между мужчинами произошла пьяная ссора, переросшая в драку.

Потасовку остановили находящиеся рядом люди, но подсудимый, затаив злобу, сходил за ножом и вернулся обратно.

Возле павильона при слабом освещении мужчина увидел человека, похожего на того знакомого, с кем он подрался. Подойдя к нему, он ударил прохожего ножом в живот.

26-летнего потерпевшего госпитализировали в медицинское учреждение, где через два дня он скончался. Нападавшего задержали сотрудники уголовного розыска и доставили к следователю.

Мужчина признал вину частично, говоря, что прохожий случайно наткнулся на нож. Но собранные следствием доказательства умышленного характера преступления убедили присяжных в виновности подсудимого.

На основании вердикта присяжных заседателей подсудимому назначено наказание в виде 8 лет 10 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.

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