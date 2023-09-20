Из Дорожного фонда республики в течение трех лет на ремонт было выделено 134,45 млн рублей. Фото: пресс-служба минтранса Якутии

В Нерюнгри отремонтировано более 4 километров дорог, сообщает министерство транспорта Якутии.

С 2021 года в Нерюнгри ведутся работы по капитальному ремонту дороги на проспекте Ленина протяженностью 1,42 км. Из Дорожного фонда республики в течение трех лет на ремонт было выделено 134,45 млн рублей. Заасфальтировали проезжую часть, тротуары, положили бордюрный камень, были обустроены водоотводы.

Кроме того, в 2022 году отремонтировали проезжую часть на проспекте Дружбы народов протяженностью 1,98 км, на эти работы было выделено 24,32 млн рублей. Сейчас проводятся завершающие этапы работ – устройство бордюрного камня, водоотводных лотков и асфальтирование тротуаров.

Так же, были завершены работы по ремонту улицы Южно-Якутской, на эти цели затрачено 32,9 млн рублей, а площадь работ составила 0,81 км.

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