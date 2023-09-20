Женщины украли 100 тысяч рублей у спящего знакомого. Фото: Прокуратура Республики Саха (Якутия)

В Якутии две воровки получили условный срок за кражу денег у спящего знакомого, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Прокуратура Среднеколымского района поддержала гособвинение по делу двух жительниц поселка Черский. В сентябре у подсудимых гостил некий знакомый. Гость задремал, и с телефона спящего мужчины через мобильное приложение перевели на свои счета более ста тысяч рублей, а телефон забрали себе.

Суд вынес воровкам приговор в виде двух лет лишения свободы условно и полутора лет испытательного срока.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.