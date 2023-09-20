Строительство инфраструктуры обеспечивается в рамках государственной программы Республики Якутия. Фото: пресс-служба Правительства Республики Якутия

С начала 2011 года почти 12 тысяч многодетных семей Якутии получили земельные участки, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

По данным чиновников регионального минстроя, всего 27 643 многодетные семьи республики подали заявки на получение земельных участков, и 11 851 семья получила участки в период с 2011 года, 8 379 из которых отошли под строительство частного жилья. Большинство участков электрифицированы - 7 526 единиц, газ же подведен к 3 547 участку.

Строительство инфраструктуры обеспечивается в рамках государственной программы Республики Якутия. В текущем году из госбюджета выделено 109 млн. рублей, на следующий год заложено 150 млн.

Напомним, в 2022 году правительство Якутии предложило выдавать многодетным семьям вместо земельного участка выплату в 200 тысяч рублей. Ожидалось, что выплаты выберут 40 процентов многодетных семей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Многодетным семьям Якутии вместо земельного участка предложат 200 тысяч рублей (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.