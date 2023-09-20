В Якутске 21 сентября ожидаются порывы ветра до 12 м/с

Осадки не прогнозируются. Фото: KP.RU

Днем 21 сентября в столице республики ожидается плюс 9-11 градусов, сообщает Якутское УГМС.

«Без осадков, ветер северо-западный 2-7 м/с, днем порывы 7-12 м/с. Ночью -2-4°, днем +9+11°», — говорится в прогнозе.

Сегодня днем в три часа в городе зафиксировано плюс 8 градусов, ветер 2 м/с.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.