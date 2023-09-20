Якутянам рассказали, почему изжога - повод обратиться к гастроэнтерологу

Суточная pH-метрия желудка - методика исследования, которая используется для диагностики различных заболеваний желудочно-кишечного тракта. Фото: «РЖД-Медицина»

Неприятные ощущения за грудиной, отрыжка, изжога, жжение в пищеводе - это те причины, которые должны привести пациента к врачу. Кратковременное купирование симптомов или самолечение чреваты серьезными последствиями. Если вы обнаружили у себя что-либо из вышеперечисленного, у вас может быть ГЭРБ.

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, или сокращенно - ГЭРБ, - это хроническое рецидивирующее заболевание, обусловленное нарушением заброса желчи в пищевод, что вызывает его воспаление.

Заведующая гастроэнтерологическим отделением Марина Владимировна Паруликова с пациенткой. Фото: «РЖД-Медицина»

Только около четверти больных обращаются к врачу, рассказывает заведующая гастроэнтерологическим отделением клиники «РЖД-Медицина» Марина Паруликова. Многие занимаются самолечением, заболеваемость идет в рост.

- В России фиксируют от 13 до 30 процентов пациентов с рефлюксной болезнью, это люди старше 50 лет, курильщики, те, кто страдает ожирением. Недолеченная болезнь может привести к развитию пищевода Барретта, а это уже предопухолевое состояние, следующая стадия - рак, и, к сожалению, количество таких пациентов растет. Для диагностики рефлюксной болезни необходимо сразу и своевременно обратиться к врачу. Пациенты приходят с такими жалобами, как изжога, отрыжка, жжение и боль в пищеводе. Бывают и другие проявления, такие как сухой кашель ночью, в горизонтальном положении, при приеме пищи. ФГС и pH-метрия - это необходимые обследования. pH-метрия бывает кратковременная, когда исследуют кислотность желудочного сока, что позволяет подобрать терапию, снижающую кислотность, а также суточная, которую проводят у нас в клинике, - уточняет Марина Паруликова. - Пациент глотает зонд, происходит мониторинг, который учитывает нагрузки, употребление еды, медикаментов и другое. С помощью исследования можно отличить органическую патологию, то есть саму рефлюксную болезнь, от функциональных нарушений - изжоги и отрыжки. Первое, о чем мы говорим пациентам: необходимо нормализовать образ жизни. Часто дробно питаться, не есть за 3 часа до сна, не курить, заняться спортом. Медикаментозное лечение можем назначить до полугода. При соблюдении всех условий и терапии возможно добиться ремиссии.

Врач-гастроэнтеролог, к. м. н. Альмира Валерьевна Гафарова и заведующая отделением Марина Владимировна Паруликова. Фото: «РЖД-Медицина»

Также врач отметила, что болезнь значительно помолодела, это связано с неправильным питанием, употреблением фастфуда, растущим стрессом. Поэтому при обнаружении одного из симптомов Марина Паруликова рекомендует сразу обращаться к врачу.