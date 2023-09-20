В Якутске задержали мужчину, устроившего драку с битой у озера Сайсары

В машине задержанного обнаружили пневматический пистолет «Umarex» и бейсбольную биту. Фото: Росгвардия по Якутии

В минувшее воскресенье около трех часов дня в полицию поступило сообщение о потасовке двух мужчин на озере Сайсары. Отмечалось, что у одного из них замечена в руках бейсбольная бита. Об этом пишет пресс-служба Росгвардии по Якутии.

Ориентировка на мужчину разошлась по всем наружным службам. Через несколько минут в одном из дворов жилого дома по улице Лермонтова наряд Росгвардии заметил проходившее по ориентировке транспортное средство.

Заметив патруль, водитель предпринял попытку скрыться, но был задержан росгвардейцами. В ходе осмотра салона автомашины были обнаружены пневматический пистолет «Umarex» и бейсбольная бита.

Проверка по информационным базам данных показала, что 37-летний задержанный гражданин находится в федеральном розыске за пьяное вождение. Задержанного доставили в полицию, где продолжилось дальнейшее разбирательство.

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