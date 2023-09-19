В Якутии планируют вакцинировать от гриппа не менее 60% населения республики Фото: Иван МАКЕЕВ

В Якутии планируют привить от гриппа 60 процентов населения республики, об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

По данным чиновников, за прошедшую неделю в регионе выявлено 7 501 случай ОРВИ, что превышает эпидемический порог заболеваемости на 77,9 процента. Согласно лабораторному мониторинга ОРВИ и гриппа на территории республики циркулируют вирусы негриппозной этиологии – риновирусы, вирусы парагриппа, RC-вирусы, аденовирусы, бокавирусы.

В регионе продолжается иммунизация населения против вирусов гриппа, за осень 2023 года планируется привить не менее 60 процентов населения.

По состоянию на 17 сентября в республике привито против гриппа 71 471 человек, из которых 22 149 детей и 49 260 взрослых

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