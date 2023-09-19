фото: МЧС Якутии

В Якутске на детей обрушилась бетонная плита: погиб один ребенок. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Якутии.

Сегодня, 19 сентября, в Якутске произошло ЧП. В одном из дворов по улице Автодорожной обрушилась на детей обрушилась бетонная плита. На месте трагедии работает более 10 человек личного состава и 2 единицы техники Якутского пожарно-спасательного гарнизона.

По предварительным данным, один ребенок погиб, трое пострадавших детей переданы медикам. Данные будут уточняться.

Согласно публикациям в соцсетях, сообщается что обвалилось старое самодельное крыльцо бывшего магазина. Видимо, трагедия произошла, когда дети играли у этого крыльца.

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