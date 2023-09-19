Глава Якутии освободил от должности четверых чиновников, ставших депутатами

Александр Атласов, Георгий Балакшин, Афанасий Постников, Гаврил Алексеев. Источник фото: Сайт правительства РС(Я), Википедия

Сразу четыре крупных региональных чиновника оставили свои должности согласно указу Главы Республики Айсена Николаева. Соответствующий документ подписан 15 сентября.

Министр сельского хозяйства Якутии Александр Атласов занимал пост с апреля 2018 года, на недавно прошедших выборах его избрали депутатом Ил Тумэн.

Покинул пост советника главы Якутии и Георгий Балакшин, пробывший на этой должности два года. Также народным депутатом стал и замминистра труда и соцразвития Якутии Афанасий Постников.

Кроме того, Гаврил Алексеев, состоявший на должности замминистра финансов региона, покинул пост в связи с избранием в райсовет депутатов Хангаласского района республики.

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