Африканская чума свиней не опасна для человека Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В ветчине, продаваемой в Якутии, нашли геном африканской чумы свиней, сообщает пресс-служба Департамента ветеринарии Якутии.

В Якутске 19 сентября состоялось заседание Противоэпизоотической комиссии при правительстве Якутии в связи с выявлением генома вируса африканской чумы свиней (АЧС) в ветчине.

15 сентября в ветчине «Столичная», которая принадлежит владимирскому бренду «Вязанка», был обнаружен геном вируса АЧС. Россельхознадзор Якутии отследил, что зараженная продукция поступила в Алданский, Ленский, Нерюнгринский, Мирнинский районы и город Якутск из Новосибирской и Владимирской областей.

Ветеринарные специалисты отобрали 16 проб, из которых две оказались положительными. Зараженная ветчина сейчас находится на ответственном хранении и будет утилизирована путем сжигания.

Справка: Африканская чума свиней (АЧС) – это высококонтагиозное вирусное заболевание, которое поражает свиней. Оно характеризуется быстрым распространением и высокой смертностью зараженных животных. Вакцины от АЧС не существует.

АЧС не опасна для человека, но наносит большой экономический ущерб свиноводческим хозяйствам.

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