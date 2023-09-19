На Медвежьих островах авиамониторинг выявил в первый день 36 особей

В первый день выявили 36 белых медведей. Фото: нацпарк «Ленские столбы»

На территории заповедника Медвежьи острова проходит авиамониторинг численности белых медведей, сообщил директор национального парка «Ленские столбы» Аркадий Семенов.

«Уникальность мониторинга этого года заключается в работе БПЛА, напичканного фото-, видеокамерами, тепловизором и другим оборудованием, способным с большой высоты определить и зафиксировать белых медведей», — пишет руководитель нацпарка.

Посмотреть видео запуска БПЛА можно в нашем телеграм-канале.

Посмотрите в кадр. Фото: нацпарк «Ленские столбы»

В первый день удалось выявить 36 особей.

На данный момент часть рабочей группы закончила работу и уже вернулась в Якутск. Остальные продолжат работу, им предстоит облететь всю территорию заповедника, а после — обработать всю полученную информацию.

Рабочая группа. Фото: нацпарк «Ленские столбы»

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