В среду в Якутске ожидается до +9 градусов

В среду в Якутске ожидается погода без осадков. Фото: KP.RU

Днем в среду, 20 сентября, температура воздуха в Якутске составит до +9 градусов, сообщает Якутское УГМС.

«Без осадков, ветер северо-западный 2-7 м/с. Ночью -2-4°, днем +7+9°», — говорится в прогнозе.

Сегодня в три часа дня в столице республики зафиксировали +5 градусов, ветер 3 м/с.

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